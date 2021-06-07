受惠鋼鐵需求量增加及價格上漲，鋼鐵流通大廠新光鋼(2031)5月營收年增逾一倍，達13.72億元新高；本周將公布營收的中鋼(2002)5月營收估也可再創新高，鋼廠第二季營收續增，獲利可望比上季再成長。

不過，受到航運股下壓衝擊，鋼鐵股早盤賣壓出籠，新光鋼開高後下壓，中鋼小跌，中鴻(2014)盤中一度打落跌停。

新光鋼5月營收13.72億元，年增101%，第二季營運續看旺，有機會比上季成長再創單季營運佳績。

新光鋼第一季合併營收32.34億元，季增20.07%、年增50.66%，並改寫歷史新高；第一季每股淨利達2元；隨著中鋼上半年鋼價逐月調升，有利第二季營運續揚。全年來看，中鋼預期高鋼價時代來臨；新光鋼可望受惠報價居高不下。法人估，新光鋼今年營收、獲利都將創高。

中鋼5、6月盤價均各大漲8%，5月營收可望攀高，第二季獲利成長亦可期；近期國際鋼價續升，中鋼第三季盤價也是再漲確定了。隨著美國以及中國大陸持續增加基建經費，配合全球景氣復甦，鋼價今年確立將是易漲難跌。

中鋼將在6月中旬開出第三季棒線等季度盤價，以及7月熱軋等產品單月盤價，可望順勢再開高，分別挑戰連續第四季漲價，以及單月盤的連續第13個月漲價。

中鋼即將在6月中旬開出第三季棒線盤價，由於鋼鐵業下游外銷接單暢旺，其中扣件業也滿載到第三季，因此，市場預期中鋼第三季盤價必漲，且漲幅可能高過第二季，下游預計每公噸漲幅可能達2,500元以上。

中鋼、中鴻(2014)6月單月盤價也再大漲8%以上，6月並成功連續第12個月漲價；中鋼也將於本月中開出之7月盤價也可望跟進國際鋼價上漲的腳步。預估漲幅會相對緩和。

此外，鍍鋅烤漆廠燁輝(2023)、盛餘(2029)跟隨中鋼漲價，6月內銷價每噸大漲3000、4000元，本季隨著產品量價俱揚，兩家公司營運表現可望持續比第一季成長。

(時報資訊)