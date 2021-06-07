美國生技藥廠莫德納（Moderna）商務長戈夫（Corinne Le Goff）接受韓媒訪問時表示，該公司考慮在南韓生產「信使核糖核酸」（mRNA）疫苗原液的計畫，這表示莫德納與南韓的合作將不僅限於代工生產，未來還將進一步跨入研發領域。

莫德納去年成功研發出mRNA新冠肺炎疫苗，成為全球最受到關注的生技藥廠之一。

日前莫德納與三星生物製劑簽定新冠疫苗代工合約。而針對在南韓生產mRNA疫苗原液的計畫，莫德納表示，目前還不到可以具體提及特定企業的階段。戈夫則表示，這項計畫目前仍處於初步研究階段，仍有各種可能性。

為了在南韓生產mRNA疫苖原液，莫德納也將考慮直接在南韓設廠。戈夫表示，可能進行直接設備投資並建造工廠，但這只是其中一個可行方案，在實際進行投資時，會考慮是否需要合作夥伴或是否要與南韓政府合作等問題。

三星是莫德納在亞洲的第一個合作夥伴，戈夫表示，莫德納已經開始向三星生物製劑移轉新冠疫苖的生產技術，預計下半年正式投產，其生產的莫德納疫苗除了供應南韓之外，也將供應全世界所需。

(時報資訊)