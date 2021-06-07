美國五月非農就業數字比預期遜色，降低美國聯準會提早收緊政策的預期，且投資人相信美國經濟仍在疫後復甦的正軌上。當股市屢創新高，投資人也開始尋求落後補漲甚至是防禦類型股票來調整手邊資產的波動度。富達投信認為，目前可布局高股息股票或防禦性類股如核心消費、公用事業以及醫療等，維持偏多股市但降低波動度的投資策略。

美國五月非農就業增加幅度低於市場預期，雖然失業率降至5.8%，但非農就業人數仍較疫情前短少至少700萬人，增加聯準會長期維持寬鬆政策的預期，投資人反而樂觀以待。而能源在經濟重啟需求增加與供給溫和的前提上，成為少數持續上漲的風險資產。部分股市屢創高點加上再通膨壓力，雖然政策仍提供股市支撐，但適度轉向稍具防禦特性、落後補漲區塊或再通膨題材，可降低投資組合波動度並獲取收益。

在油價方面，富達投信認為，夏季到來與經濟重啟造成需求復甦，使美國原油庫存持續降低，推升油價近期的榮景。供給面方面，OPEC因預期需求增加，承諾會逐步放鬆供應限制並增加石油產量。美國頁岩油公司專注於調整資產負債表，對於油田的新投資持謹慎態度。需求大增，但供給有限度增加，使油價進入實質的牛市循環。

(時報資訊)