本周豐興開平盤；因國際原物料漲跌互現，且國內市場仍在尋找價格方向，故本周鋼筋、廢鋼、型鋼皆開出平盤，另外業者表示，前兩周廢鋼價格下調，削弱部分鋼筋買氣，令下游開始抱持觀望態度，而短期內不排除會再出現價格修正。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11300元；鋼筋持平，報每公噸22700元，型鋼亦持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至208.35美元；日本2H廢鋼漲至502美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸441美元。(商品行情網)

(時報資訊)