《商情》鋼筋、廢鋼皆開平盤 11:432021/06/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開平盤；因國際原物料漲跌互現，且國內市場仍在尋找價格方向，故本周鋼筋、廢鋼、型鋼皆開出平盤，另外業者表示，前兩周廢鋼價格下調，削弱部分鋼筋買氣，令下游開始抱持觀望態度，而短期內不排除會再出現價格修正。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11300元；鋼筋持平，報每公噸22700元，型鋼亦持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至208.35美元；日本2H廢鋼漲至502美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸441美元。(商品行情網) 《盤後解析》航海王、鋼鐵人同衰 17100告失 加碼佈局軌道經濟 富旺早盤股漲 (時報資訊) #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #開平盤 #型鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》疫情膠著 檢測族群檔檔紅 11:432021/06/07 財經 《集中市場》航運遇巨浪、外資續賣超 回防萬七關 15:242021/06/07 財經 《台北股市》盤中焦點股：永豐餘、華紙、華泰、ABC-KY、和益、毛寶 10:182021/06/07 財經 《類股》鋼廠5月營收續看增 惟股價賣壓出籠 11:432021/06/07 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤續漲 10:352021/06/07 財經 《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 11:432021/06/07 財經 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 10:182021/06/07 財經 第二季獲利可期 巨大逆勢股漲 13:212021/06/07 財經 《鋼鐵股》豐興本周盤價持平 12:002021/06/07 財經 《半導體》染疫風暴 京元電衝擊待估、超豐營運如常 11:262021/06/07 財經 中鋼內銷盤價 挑戰連13漲 04:102021/06/07 產業．科技 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 拜登推全球15％企業稅 避稅時代告終？ 科技巨頭有苦難言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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