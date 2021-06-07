因前一交易日金價漲1%，引發部分投資人獲利了結，令金價走低，不過因美元及美國公債殖利率回落而限制跌幅；截至台北時間6月4日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌1.5美元，報每盎司1890.5美元。

7月白銀下跌0.106美元，報每盎司27.79美元。

7月白金上漲3.9美元，報每盎司1168.3美元。

9月鈀金下跌1.7美元，報每盎司2840.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)