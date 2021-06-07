《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 11:432021/06/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因前一交易日金價漲1%，引發部分投資人獲利了結，令金價走低，不過因美元及美國公債殖利率回落而限制跌幅；截至台北時間6月4日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌1.5美元，報每盎司1890.5美元。 7月白銀下跌0.106美元，報每盎司27.79美元。 7月白金上漲3.9美元，報每盎司1168.3美元。 9月鈀金下跌1.7美元，報每盎司2840.5美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤續漲 《國際金融》亞洲新冠疫情擴散 中印6月金價難續漲 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 10:182021/06/07 財經 《鋼鐵股》豐興本周盤價持平 12:002021/06/07 財經 《晨間解盤》電子長線保護短線 大盤穩萬七拚轉強(倫元投顧提供) 09:102021/06/07 財經 《集中市場》航運遇巨浪、外資續賣超 回防萬七關 15:242021/06/07 財經 《國際金融》大宗商品股低走 歐股早盤疲軟 16:152021/06/07 財經 《產業分析》移工宿舍群聚隱憂 台半導體業未爆彈 12:342021/06/07 財經 逢低買盤湧入 台股強守萬七 11:512021/06/07 財經 中鋼內銷盤價 挑戰連13漲 04:102021/06/07 產業．科技 逐洞賽︱倫元投顧分析師陳學進 17:102021/06/07 財經 《商情》天氣乾燥擔憂 玉米電子盤漲3％ 12:342021/06/07 財經 高端慘吞第6根跌停 台股收盤跌63.5點 守住萬七 13:402021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 拜登推全球15％企業稅 避稅時代告終？ 科技巨頭有苦難言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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