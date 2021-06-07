蔡英文總統6日上午接見美國聯邦參議員訪團。(總統府提供)

台灣新冠肺炎疫情不見緩解，疫苗數量仍不足，繼日本火速運送124萬劑AZ疫苗來台後，6日美國也由參議員宣布捐助台灣75萬劑疫苗，蔡英文總統強調，「疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。媒體人王淺秋今(7日)日對此在臉書質疑，美日捐贈台灣疫苗是好事，「但我們的政府憑什麼這麼理直氣壯拿來大內宣？」

美國白宮於3日宣布，在6月底前700萬劑疫苗將經由「新冠疫苗全球取得機制平台」（COVAX）提供予10餘個亞洲國家。而美國跨黨派參議員6日搭乘美國空軍C-17運輸機抵台時，民主黨參議員達克沃絲在公開談話時宣布，美國政府在首批國際疫苗捐贈中，將分享75萬劑疫苗予台灣，以表現重視台灣的夥伴關係，堅定支持台灣抗疫。

王淺秋7日在臉書表示，「美日捐贈台灣疫苗是好事，我們應該感謝，無論數量多少，只要是國際認證有效力的疫苗，即使是他們不想給自己的國民施打或過剩的。但我們的政府憑什麼這麼理直氣壯拿來大內宣？」

王淺秋進一步說，此舉「不但凸顯政府疫苗採購政策錯誤的失能，才讓台灣短三星期死亡率超越美日，成為2.49%死亡率高於世界平均值」，她更質疑「疫苗只能靠救濟？」對此有網友表達心聲，美日疫苗贈送量非重點，而是執政團隊的作為真讓人無法理解、美國真的對台灣有善意，就請莫德納盡快發貨給台灣，也有人說，「再怎麼樣都比半生不熟的國產疫苗來的好、來的有保障，傷亡一天天的在累積，什麼疫苗、多少疫苗，加減好」。

(中時新聞網)