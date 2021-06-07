國際運動服飾大品牌Lululemon日前公布上季財報，營收、獲利雙雙優於市場 預期，並上調2021年全年財測，本土大型研究機構正向看待Lululemon營運動能，點名重要供應商儒鴻（1476）受惠程度最高。

法人指出，Lululemon實體通路復甦良好，第一季底開店率達90％，直營店銷售成長106％、線上銷售年增55％，且線上銷售占比達44％，其次，後疫情運動休閒機能服需求大增，包含瑜珈、訓練、跑步，以及On the move等種類銷售佳。以地區別來看，美國、國際地區第一季營收年增82與125％，其中又以大陸成長最快，線上線下通路皆銷售強勁，而歐洲地區受惠線上銷售強勁，抵銷實體店面銷售受封城影響。

Lululemon除上調全年營收至58.3～59.1億美元，年增率32～34％（上次財測為26～28％）外，也調升今年展店數至45～55間店（上次為40～50間），其中，國際地區展店數為35～40間，2020年國際地區營收占比僅14％，長期以五成為目標。

對應至台系供應鏈，在終端需求強勁下，Lululemon已有部分商品使用空運，大型投顧機構預期庫存短期拉升，將不影響拉貨力道，看好儒鴻有一成營收來自Lululemon，且儒鴻在機能性布料已設下高技術門檻，長期有望受惠Lululemon的高增長性，給予儒鴻「買進」投資評等。

(工商 )