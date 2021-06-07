高公局7日表示，蘇澳服務區位於國道5號高速公路與蘇花改公路往來的重要位置，區內的加油站訂於6月8日正式啟用營運，讓往返旅客可以一次滿足休憩及加油之需求，請用路人多加利用。

高公局表示，蘇澳服務區主體的旅客服務中心、公廁及停車場等設施，配合蘇花改公路通車，已於2019年12月30日開幕，提供進出宜花東旅遊的用路人舒適行旅服務。而為了更周全的行旅服務，加油站工程於2019年7月開工。

高公局說，2020年10月竣工及取得使用執照後，與經營廠商「全家便利商店」共同為籌設加油站營運而努力，包含：土壤檢測、加油設備、營業站屋裝修及申請營運許可等，業經相關主管機關勘驗合格，將於6月8日起開始營運，每日營業時間為上午6時至下午10時，提供92、95、98及超級柴油等油品服務。

高公局表示，蘇澳服務區加油站是首次透過招商機制規劃由服務區經營業者取得加油站經營權，期能透過二者相結合，可讓服務區的營運有更大的加乘效果，以提供更優質的服務，而經營廠商「全家便利商店」也將推出各式加油站與服務區消費結合行銷，歡迎用路人在蘇澳服務區將身心與車輛的能量都加滿，並做好防疫措施。

(工商 )