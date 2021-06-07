情侶之間交往久了，難免會有口角，甚至有時會對另一半有些怨言，星座運勢網站「同道星座查詢」點名，白羊座、天蠍座、處女座、雙魚座的女人談戀愛時會一直嫌棄另一半，看起來好像有很多怨言，其實內心非常深愛對方，無法輕易離開這段感情。

▍1.白羊座

白羊女在愛情中很深情，但卻很愛嫌棄男朋友，她們談戀愛的時候可說是全心全意，還會為了對方改變自己，把單身時的驕縱任性全都改掉，非常深愛對方，但卻喜歡在嘴巴上逞強，故意說些損對方的話，但這些明顯都不是真心話，從她們的實際行動就能看出來有多愛對方。

▍2.天蠍座

天蠍女談戀愛的時候很執著，如果認定了一個對象，她們會非常死心眼，無論日後經歷多少風風雨雨都不會輕易放棄這段感情，就算旁人指指點點，自己嘴巴上也很嫌棄，但是怎樣都無法輕易離開對方。

▍3.處女座

處女女是典型的刀子嘴豆腐心，嘴巴上喜歡講一些挑剔的話，其實心裡非常愛對方，她們喜歡追求完美，有時說出一些嫌棄的話也沒有惡意，就連朋友都逃不過她們的毒舌了，最親近的另一半被罵也很正常。

▍4.雙魚座

雙魚女談戀愛時非常投入，把生活重心全部放在愛情上，她們對另一半非常深情，但是卻改不掉愛吵架、愛嫌棄的習慣，常常會碎念另一半的缺點，還會配上嫌棄的表情，但是身旁的人都知道她有多愛對方。

(中時新聞網)