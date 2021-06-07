受到梅雨鋒面滯留在台灣上空影響，全台皆有雨，部分地區甚至達到大豪雨等級，根據水利署統計，從4日至7日之間，全台水庫總共進帳2億97萬噸，其中以曾文烏山頭水庫進帳6,000萬噸為最多，另外中部地區進帳不少，因此解除中部地區分區限水措施。

過去幾天全台雨量最多是下載南化水庫，水庫集水區平均降雨量累計達303.2毫米，讓南化水庫進帳3,210萬噸，蓄水率一口氣提升25.2％。

曾文烏山頭則因水庫庫容大，雖然進帳6,000萬噸，讓蓄水率僅提升8.9％，不過這樣的進帳，讓南部供水渴穩定至7月中。

值得注意的是，影響新竹地區的寶山級寶二水庫，過去幾天水庫降雨有94.3毫米，總共進帳306萬噸，相當於又增加10天的供水量，有助於延長當地供水。中部地區部分，鯉魚潭水庫、德基水庫、日月潭與霧社水庫進帳都破千萬噸，蓄水率終於擺脫個位數。

(工商 )