演員魏蔓從模特兒出身，現在專心深耕影劇圈，在台劇《三隻小豬的逆襲》飾演被老公背叛的傻大姐貴婦，引發不少女性觀眾共鳴。近日她在社群平台貼出一張素顏照，卻被某位網友嘲笑妝前妝後差太多，不過魏蔓非但沒有動肝火，還苦口婆心勸退酸民，EQ相當高。

魏蔓天生五官深邃，身高又有168cm，從小就常被誤以為是混血兒，最近她在社群網站PO出一張素顏照，只見她臉上無任何彩妝，膚質光滑無瑕，戴著黑框眼鏡和鴨舌帽，拿著一個內餡豐富的大漢堡，親民的跟粉絲分享私下日常，想不到這張照片卻招來酸民，留言嘲諷她：「不化粧跟化粧上電視也未免差太多了吧！難怪人家都說藝人卸粧後很恐佈！」

面對如此不友善的發言，魏蔓沒有用一樣的方式回擊，寫了一段長文告訴對方：「不要躲起來，用造口業的方式來發洩自己對自己的沒自信，還有對世界的不諒解。妳一點都傷害不了我，因為我一點都不覺得我這樣不好。可是妳可能問題還是存在，受困著，非常苦的輪迴著。妳真的要斷捨離這些貪嗔之念。」

魏蔓奉勸酸民要勇於解決內心的陰影、學會真正愛自己，言行舉止就會更有正能量，高EQ的處理方式讓超過1千名網友按讚力挺，並讚美魏蔓「藝人=異於常人（顏值）不化妝也很正」、「素顏反而更舒服」、「一樣美甜甜的，健康自然就是美」。

(中時新聞網)