防疫三級警戒再延長，孩子在家讓許多家長很困擾。荷蘭在台辦事處今天宣布，將從周五（11日）至隔周日（20日）推出為期十天的線上影展，帶來四部荷蘭兒童文學作品改編的電影，讓大小朋友能夠在家免費闔家觀賞。辦事處也和國家圖書館與公共電視合作，帶來導讀影片，希望能支持家長與孩子，共度遠距不停學的居家時光。

荷蘭在台辦事處的代表譚敬南（Guido Tielman）在影片用中文表示，臺灣因應疫情停課後，荷辦就立刻設法把「更豐富的學習和娛樂內容帶給全臺灣在家的學生和家長」，也讓周末和晚上留在家裡的上班族「有更多元的娛樂內容」。

這次荷辦和多年來大力支持荷蘭兒童電影的「飛行國際」合作，挑選四部臺灣觀眾最喜愛的荷蘭電影，架設平台，同時可以讓100個用戶登入在家免費觀看。

《荷家觀賞：荷蘭兒童線上影展》選出的《時光髮廊》（Kapsalon Romy）、《布拉姆的異想世界》 （Brammetje Baas）、《小狼童阿飛》（Dolfje Weerwolfje），和《我可能不會變瘦》（Dik Trom），都曾在國際影展獲獎。

譚敬南說，這些電影「情節輕鬆，但也討論嚴肅的議題，包括照護失智老人、勇敢做自己、互相尊重」，能帶大家認識荷蘭文學和荷蘭社會；而台北荷蘭學校也把電影當教材，請學生在家觀影後發揮創意製作海報。

國家圖書館也藏有這四部電影，只是礙於疫情，民眾暫時無法前往現場借覽；因此，國圖特別請到知名牙醫師作家李偉文擔任導讀大使，帶來四部電影的導讀影片和一篇綜合影評，引導大小朋友以寬廣的視角探索電影的內涵。

國圖館長曾淑賢也介紹，荷蘭除了是歐洲的交通樞紐，也有「全世界排名幸福第一的孩子」，出產許多「很棒的兒童電影」；而這次延續與荷辦去（2020）年12月在「臺灣閱讀節」攜手推廣荷蘭繪本米飛兔的經驗，提供導讀影片參加這次活動，就是希望能讓「大小讀者們獲得溫暖及安定的閱讀力量。」

其中《時光髮廊》被公共電視選入2020年臺灣兒童國際影展，現在在線上平台「公視＋」也看得到；因此公視也提供導讀影片。公視總經理徐秋華表示，公視從2004年起辦理台灣國際兒童影展，「荷蘭的兒童電影和文學一直是常勝軍」，希望這次線上影展能把看電影的神奇體驗帶到觀眾家裡，「遊歷異地、體驗不同的人生」。

「公視＋」還看得到另一部荷蘭紀錄片《小小獵人》（Young Hunters），也讓不夠過癮的觀眾能夠自己加碼響應。

三個主辦單位也共同鼓勵撰寫觀影心得投稿，鼓勵大小朋友針對活動的一部電影寫下100-300字的心得，由國圖依相關活動辦法與投稿順序，選出前30位頒發三個單位提供的紀念品，除了有各種實用文具，還有荷蘭青瓷紋小木鞋。

(中時 )