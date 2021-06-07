桃園市長鄭文燦說，桃園6大類疫苗優先人數約有10萬7265人，因應6月中可能開始施打，要增加接種能量，除過去流感系統每周6萬人，還要增加桃園體育館大型接種站、60個學校社區接種站、以及8個外展接種站，接種能量每周10萬人。

鄭文燦說，因衛生福利部上一階段把民航人員算進桃園、疫苗撥補不足，後來補了1萬劑，都已在上周五完成線上預約，今明兩天針對第一類非醫事人員、二三類警消衛環的第一線防疫人員、以及長照機構工作人員開打，一階段疫苗施打即將結束，醫護人員已近7成、外勤警察超過8成6、消防局超過9成3，希望下個階段疫苗配賦量多一點。

鄭文燦說，依據中央宣布，下階段是六大類加三族群要優先，分別是第一類醫事人員、第二類地方中央的防疫人員、第三類高風險人員、第四類公務出國人員、第五類警察憲兵值勤人員、第六類機構跟社福工作人員和住民，初步估算桃園有10萬7265人，昨中央又增加75歲以上、洗腎病患和長照住民，施打人數會再增加。

「我們疫苗接種計畫也做好準備，每周可達10萬人！」鄭文燦說，過去流感疫苗施打系統，34家醫院、250家診所以及13家衛生所全都會上線，每周達6萬人，另外在桃園體育館設大型接種站、日服務6000人，60個學校和社區的接種站、每周服務2次、每次400人，工業區等場所至少8個外展接種站、每站每日800人以上，增設的3類型接踵站每周達4萬人。

鄭文燦說，第二階段總共獲得日本捐贈AZ疫苗124萬劑，美國捐贈Moderna75萬劑，總共加起來199萬劑，待衛福部解封查驗後才能配賦到各縣市，目前還不知道各縣市的配賦量，但他強調會按照衛福部配賦的疫苗數量來施打，可望在6月中開始進行，會配合中央。

至於有市民在住家附近綁上「我要打疫苗」黃絲帶，鄭文燦說，希望有疫苗、能快一點、多一點、好一點，是大家共同的期盼，直言疫苗都是戰略物資，疫苗大廠掌握在美、中、俄、德、英等大國手中，且疫苗大廠也必須完成緊急使用跟原廠授權，現貨市場非常缺貨。

鄭文燦說，疫苗採購工作非常艱辛，民間不管來自各方的呼籲或要求，希望能轉化為動力，大家一起努力讓疫苗早日來到，按照秩序來施打才是關鍵，指責、對立、謾罵沒有辦法解決問題，只有團結、冷靜，運用各種力量、各種資源，努力爭取國際大廠疫苗到位，才是目前最大的挑戰。

(中時 )