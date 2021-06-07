新冠肺炎本土疫情延燒，對有媒體披露，指揮中心即將引進一款拯救重症的治療藥物，是最新的抗體療法藥物bamlanivimab，對此，朱學恒今在臉書代轉加州洛杉磯張繼強醫師給他的來信，稱美國禁止使用該藥物，不懂為何指揮中心會下這個決策。

朱學恒今（7日）在臉書代轉張繼強寄給他的一封來信，並表示「希望如果是錯誤決策可以趕快收回」。信件開頭，張繼強表明自己在加州洛杉磯方艙醫院工作的醫師，已離開台灣近40年，原本已退休擔任教職，去年因為美國疫情嚴重，響應政府的徵召再度投入抗疫至今。

張繼強稱，看到有媒體披露，衛福部次長石崇良宣布，台灣將採購了數千人份的抗體療法治療藥物Bamlanivimab用在輕中度患者上，他認為這個決策大有問題，據收到的加州公眾衛生部（CDPH)通知，這顆藥無論在「單獨」或者「合併」使用上都對新冠病毒無效力，因此已經在不同時段被CDPH禁止使用，同時美國FDA也在今年的4月16日撤銷該藥物的「緊急授權使用」（EUA; Emergency Usage Authorizations)，CDC與DHHS也於官方網站公告，他非常不解為何台灣的衛福部還召開記者會宣佈購買數千人份的藥物用於治療輕中症患者？

張繼強更將這顆藥物遭禁用及撤銷EUA的相關美國官方網頁資料連結，也一併附上給朱學恒參考，直言，「如果經審核通過，尙盼將資料藉貴網站之力公諸於世，讓民眾瞭解這項訊息，不勝感荷」。

(中時新聞網)