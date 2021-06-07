高調宣傳的拳擊表演賽，退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)、網紅拳手羅根保羅(Logan Paul)的8回合比賽終於登場。雖然年紀相差18歲之多（羅根26歲，梅威瑟44歲），羅根的身高與體重也多出一大截，成天泡在體育館的梅威瑟仍保持源源不絕的體力，加上兩人技術有天淵之別，最後在梅威瑟的掌控下「和平收場（無勝負）」。

開場兩人只在對視而沒有出拳，接著互相以刺拳試探，羅根雖然體型較大，但梅威瑟保持在他的臂展之外，不時以左拳還擊。羅根在第2回合試圖刺拳搶攻，但打不中梅威瑟，反擊拳也被擋下。

由於屢攻不中，第3回合羅根略顯疲態，開始與梅威瑟近身扭打，羅根趁機偷打到一記上勾拳，遭到裁判警告。梅威瑟一路玩弄羅根，集中攻擊身體進一步減損羅根的體力。接下來羅根想出重拳，被梅威瑟的防守架式輕易化解。羅根第4回合結束似乎已耗盡體力，雖然打中幾拳但沒有造成傷害。

梅威瑟第5回合開始出擊，羅根的刺拳缺乏牽制力，重拳又打不中，除了近身扭打只能單方面挨揍。最後幾回合梅威瑟完全控制局面，即使他站在羅根的攻擊距離之內，羅根也無可奈何。第8回合，這場比賽允許KO，梅威瑟看來不打算趕盡殺絕，羅根成功存活下來，兩人比賽結束時各自帶著微笑。

羅根保羅或許不是菁英拳手，但他在IG擁有1989萬追隨者，即使是梅威瑟（2620萬追隨者）也要給他幾分面子。梅威瑟說：「我覺得很好玩，大家必須明白我不是21歲小夥子了，但是上場陪他們跑一跑仍然很有趣。」羅根則是獲得足以向粉絲炫耀的資本，他比賽結束後振臂高呼，他跟傳奇人物梅威瑟打了8回合而且沒被打趴。

當然觀眾是很不滿意的，技術和體能差距讓這場比賽相當難看，梅威瑟根本不會輸，也不想擊倒對手，羅根則是一路死纏爛打，缺乏拳擊比賽的刺激與震撼。

(中時新聞網)