大陸海關總署公布，5月份以美元計價，出口年增27.9％，遜於市場預期增長32.1％，進口年增51.1％，遜於市場預期增長53.5％。5月貿易順差455.3億美元，年減26.5％。

數據顯示，以人民幣計價，5月出口年增18.1％，低於市場預期增長19.5％；進口增長39.5％，遜於市場預期增長44.2％。貿易順差人民幣（下同）2,960億元，年減32.1％。

2021年前5個月，以美元計價，出口年增40.2％，進口增長35.6％。貿易順差2,034.5億美元，年增70.2％。人民幣計價，出口增長30.1％，進口增長25.9％。貿易順差1.32兆元，年增56.2％。

數據顯示，對東協、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口均增長。大陸與東協貿易總值增長29.2％，其中，對東協出口增長29.3％，自東協進口增長29％。與歐盟貿易總值增長28.7％，其中，對歐盟出口增長27.9％，自歐盟進口增長30％。

美國為大陸第三大交易夥伴，中美貿易總值為1.82兆元，增長41.3％，其中，對美國出口1.34兆元，增長38.9％，自美國進口4,783億元，增長48.5％；對美貿易順差8,605.1億元，增加34.1％。

中日貿易總值增長14.9％，其中，對日本出口增長8.9％，自日本進口增長20.1％。同期，大陸對「一帶一路」沿線國家合計進出口4.36兆元，增長27.4％。

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