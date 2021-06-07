因交易商關注美國最新的美國 5 月非農就業報告，該報告顯示經濟前景樂觀跡象，並平息了對政府提前收緊政策的擔憂，致倫敦(LME)銅價周一上漲。

周一(6/7)截至台北時間10:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上揚，報每公噸9,941美元，盤中最高一度觸及至每公噸9,999.5美元，再度接近10,000美元高點關卡。(商品行情網)

(時報資訊)