《商情》經濟前景樂觀 銅價上漲 12:002021/06/07 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因交易商關注美國最新的美國 5 月非農就業報告，該報告顯示經濟前景樂觀跡象，並平息了對政府提前收緊政策的擔憂，致倫敦(LME)銅價周一上漲。 周一(6/7)截至台北時間10:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上揚，報每公噸9,941美元，盤中最高一度觸及至每公噸9,999.5美元，再度接近10,000美元高點關卡。(商品行情網) 《商情》逢低買進 上周五期銅價上漲 《電腦設備》融程電5月營收衝新高 Q2再攀峰有譜 (時報資訊) #上揚 #經濟前景 #樂觀 #LME #銅價上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居家隔離概念 發燒 04:102021/06/08 財經要聞 中鋼內銷盤價 挑戰連13漲 04:102021/06/07 產業．科技 人行調控 人民幣升勢減緩 04:102021/06/08 全球財經 92億 國巨5月營收 同期最讚 04:102021/06/08 財經要聞 面板驅動IC雙雄 野村喊進場正甜 04:102021/06/08 財經要聞 《熱門族群》台塑四寶Q2樂觀不變 Q3成長恐止步 16:322021/06/07 財經 國際廢鋼原料漲跌互見 豐興本週盤價全面維持平盤 11:312021/06/07 財經 《電子零件》連3月刷新高 健和興5月營收首破4億元 09:272021/06/07 財經 宅經濟竄紅 外送爆單 平板筆電斷貨 04:102021/06/08 焦點要聞 中鋼與鋼鐵公會全力協助普查螺絲螺帽等八大用鋼產業通路價量變化 16:172021/06/07 財經 中鋼、鋼鐵公會普查八大用鋼產業通路 掌握量價變化 15:552021/06/07 財經 財經熱門新聞 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 要聞 和碩員工洩女學生iPhone私密照 蘋果砸數百萬美元和解 - 財經 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 全金聯發出聲明請命 數十萬名壽險業務員 淪紓困孤兒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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