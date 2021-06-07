原相(3227)5月單月、累計營收同創新高，今年原相在滑鼠、遊戲機、安防、TWS等產品均有不錯的成長，光是上半年業績就預估較去年同期成長約3成，法人也樂觀預估，原相今年將持續賺進1個股本，原相今股價逆勢抗跌，盤中站穩漲幅逾1.5%。

受惠宅經濟周遭商機發酵，原相5月合併營收達8.82億元、月成長2.8%、年成長49.3%，改寫單月歷史新高，累計前5個月合併營收達39.86億元、年增39.0%，同創歷史同期新高。

在宅經濟帶動下，原相滑鼠產品出貨暢旺，特別是毛利率較高的電競滑鼠產品，惟產能問題依舊是最主要關鍵，以第二季來說，原相就預估，各個產品線客戶需求都不錯，包括滑鼠、遊戲機、OTS(光學追蹤感測器)以及安防等，整體營收預計季成長10~15%、相較去年同期有4成成長。

原相今年在除滑鼠產品外，遊戲機也會配合客戶任天堂出貨，還有安防、心率、OTS(光學追蹤感測器)等需求都不錯，另外，TWS(無線藍芽耳機)方面，目前出貨穩定成長，銷售持續增加，去年導入ANC(自動降噪)的TWS其Design in數量持續增加，整體來說，原相預估上半年業績相較去年同期成長3成。

任天堂為原相遊戲機重要客戶，日前甫傳出任天堂計劃推出升級版的Switch，瞄準主要競爭對手Sony以及微軟，假設消息為真，則預估將為原相啟動一波拉貨潮，只是目前全球產能問題持續延燒，升級版Switch是否會如預期報到，仍有變數。

半導體產能緊張，晶圓報價也持續調漲，對於產品漲價，原相會持續和客戶溝通，而漲價對毛利率的影響，還是要看成本轉嫁的狀況，以及產品組合。

(時報資訊)