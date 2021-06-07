國際廢鋼價格漲跌不一，原料價格仍屬高檔整理，豐興(2015)今日開出本周盤價，原料面的廢鋼止跌開平盤，本周鋼筋產品價格為平盤，型鋼同步開平盤，仍相對原料面有撐。

回顧上周一，豐興開出當周盤價，原料面的廢鋼連三跌，累計跌900元；上周鋼筋產品價格為平盤，雖中止先前連續九周漲價，但仍相對原料面有撐。

先前國際廢鋼一度回檔，豐興5月28日廢鋼收購價已先下跌300元，29日再跌300元，上周一再降300元。因需求續強，上周鋼筋平盤。型鋼產品基價也為平盤。

隨著國際廢鋼等原料價格近期多止跌回升，價格居高不下，豐興今日開出本周盤價，原料面的廢鋼止跌開平盤，廢鋼價格維持平盤為每公噸1萬1300元；本周產品價格同步持穩，鋼筋仍為平盤。型鋼產品基價也為平盤。鋼筋本周維持平盤為每公噸2萬2700元。型鋼產品亦維持平盤為每公噸2萬7000元。目前而言，原料成本仍相對居於高檔且市場需求續強。

國際原料漲跌不一，日本2H廢鋼報價大漲32美元至每公噸502美元，美國貨櫃廢鋼報價則跌19美元為441美元，澳洲鐵礦砂由每公噸189.55美元強彈至208.35美元，仍在歷史高檔。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

(時報資訊)