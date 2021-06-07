美國5月非農新增就業人數不如市場預期，緩解了投資人對聯準會可能提前退場的擔憂，上周五美股收高，惟美國財政部長葉倫稍早前表示升息對美國和聯準會都是好事，受此打擊，周一香港股市開高走低，目前恆生指數下挫逾210點或0.73%，報28707.53點，稍早前一度跌近300點。國企股跌0.64%，報10735.71點。

美國財政部長葉倫接受彭博社訪問時表示，拜登總統的4兆美元支出計畫對美國有利，即使這個計畫會造成通膨升高，並導致利率上揚。她表示，這十年來，美國一直都在對抗過低的通膨和過低的利率，如果最後是我們的利率環境略為升高，這對美國和聯準會都是好事。

恆生科技股目前跌0.8%，報8031.39點。權重股騰訊下挫1.2%，阿里巴巴小跌0.2%。

美團獲調升恆指占比，但股價表現疲弱，目前跌0.8%。

比亞迪、碧桂園服務和信義光能周一正式列入藍籌股，股價開高後漲跌互見，比亞迪目前跌0.8%，碧桂園服務漲0.5%，信義光能跌1.1%。

中資基建和鐵道股相對抗跌，中車漲逾6%，中鐵建漲1%，中鐵漲0.7%，中交建漲1%，股價創下3個月新高。

受金價上漲激勵，金屬資源股逆勢上揚，五礦資源目前漲近5%，紫金漲2.5%，江銅漲0.8%，中國宏橋漲逾1%。

(時報資訊)