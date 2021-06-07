大陸男星黃子韜外型帥氣，從韓國男團EXO退團後，爸爸黃忠東的娛樂公司「龍韜娛樂」便全力支援兒子的演藝事業，去年黃忠東過世，黃子韜繼承200億人民幣(約860億新台幣)，近日又再開設新公司，雖然還未完工，但熱愛高調炫富的他還是迫不及待曬出高級裝潢。

黃忠東剛過世時，黃子韜還曾放話會一肩扛起「龍韜娛樂」的責任，不會讓爸爸失望，然而近來卻不斷炫富引起爭議，去年底又大手筆砸錢成立了新公司「永恆星龍集團」，全力在娛樂圈發展，跨足整個影視產業，近日黃子韜透露，新大樓已經在動工，再四成進度就完成。

新公司的裝潢以簡約風為主。（圖/翻攝自微博）

練習室的空間也明亮乾淨。（圖/翻攝自微博）

黃子韜也在微博公開公司室內裝潢，內部是簡約清新的白色風格．搭配木質階梯，看起來十分有質感，大廳的挑高設計讓人一進門就感覺舒服明亮，大片落地窗望出去還是滿眼的綠意盎然，就連練舞室、直播間等空間都充滿華麗設計感，讓人歎為觀止。

華麗設計感讓人彷彿置身飯店而不公司。（圖/翻攝自微博）

貼文曝光後，立刻引來大批網友們直呼，「這麼大個辦公樓，不知道清潔工還缺不缺」、「韜董就是讚，以後一定越來越好」、「那種端茶送水掃地的，我可以」、「排隊去應徵」、「風格挺好看的，很有設計感」、「黃總缺人嗎？看看我怎麼樣」、「韜總的公司以後要越來越好，想問問韜總的公司還招人嗎？」

(中時新聞網)