女星大S（徐熙媛）近日傳出即將斷開老公汪小菲，希望為10年婚姻畫下句點，此消息在近期緊繃的疫情下，依然像是一顆震撼彈，引起眾多討論。事件的導火線在於，大S不滿汪小菲在微博發文嗆台北打不到疫苗，對比大陸「這就是差距」，且批台灣確診者搭機到大陸造成染疫危機是「漢奸」，過激的言詞讓大S震怒，對外表示正在辦理離婚手續。雖然親友們紛紛緩頰表示，只是夫妻吵架氣話，希望能為僵局帶來一絲緩和的餘地，但警報是否解除，答案只有大S知道。塔羅密碼老師柚子貍就以兩人的塔羅密碼來分析，指出「兩人的流年的確有婚姻危機的徵兆」。

▍大S的塔羅密碼：

人格牌：世界

靈魂牌：皇后

愛情牌：死神

財富牌：隱者

2021 流年牌：吊人

2022 流年牌：死神

大S的人格牌是世界牌，具憂鬱氣質，靈魂牌則是皇后，代表內心非常母性，愛上一個人會無怨無悔付出，只是人格與靈魂是「世界配皇后」的組合，卻要非常小心情緒問題。2003年大S曾經在「娛樂百分百」節目中搞失蹤，讓當時年紀輕輕的小S不知如何一個人主持而驚慌大哭。

另外，大S也曾在節目中單方面情緒化地跟當時的男友藍正龍分手，同樣讓小S吃驚不已，這跟大S的愛情落在死神牌有關，愛情牌在「死神」的人，愛的時候非常投入，同時翻臉也很快，敢愛敢恨的性格在過去就已經很鮮明。大S的財富牌在隱者，的確有時在工作上會想躲起來不想理人，18年前主持搞失蹤，就是覺得壓力太大，躲到旅館去畫畫宣洩。通常「隱者」不善人際溝通，情緒起伏大，會選擇性與人交流，不合緣的就不來往，有著處女座的特質，因說話引起的誤會或糾紛也相對比較多。

而大S今年的流年走的是吊人牌，意謂她今年會困在某種關係中進退兩難，且會拖拖拉拉，建議最好別在今年做出重大決定，且不宜太鑽牛角尖。如果能夠反省自己，拋棄舊有思考模式，則會讓情況好轉。但如果當事人已經很清楚自己在做什麼，則無人能撼動，此種流年會持續走到今年10月左右，如果大S離婚意願堅定，這段時間就要先想想如何運作，才能在子女監護權跟財產分配方面為自己爭取最大權益。

至於大S今年10月到明年的運勢走的是死神牌，代表很多事情要結束並重整，雖然過程會身心俱疲，但還是要去面對才能重新開始。死神代表黎明前的黑暗，有置之死地而後生的意味。以流年推論，就算大S忍過這一次的夫妻吵架，明年的婚姻可能還是危機重重，要特別注意。

▍汪小菲的塔羅密碼：

人格牌：戰車

靈魂牌：戰車

愛情牌：死神

財富牌：吊人

2021 流年牌：正義

2022 流年牌：吊人

汪小菲的人格、靈魂都是戰車牌，是蠻辛苦的一張牌，他的個性非常衝又努力，但會有很多關卡要過，不但要懂得處理兩岸多項工作，還要平衡家庭跟事業的關係。基本上「戰車」的人很重視且保護家庭，因為家人是支持他最大的動力，因此汪小菲對於家人在台灣打不到疫苗的事才會特別焦急，而在微博寫出情緒化的字眼。

戰車牌的性格如同巨蟹座，外表看起來很堅硬，其實內心非常脆弱，為了守護家跟心愛的人，他可以付出一切的努力，所以目前外界都在看，這個被老婆單方面休了的丈夫，要如何展現挽回的誠意。戰車牌的人如果是逆位，也容易是個多愁善感、情緒化的人，大S曾經形容汪小菲有著馬景濤式、瓊瑤八點檔連續劇般的誇張情緒，當戰車的人搞不定自己感情時，也很容易在情感裡翻車。

兩個人之所以一見如故，天雷勾動地火閃婚，也跟兩人的愛情牌同為死神有關。就像前面所說，死神牌落在愛情的人，愛的時候會非常投入，更何況兩人同為死神，互相吸引時，誰都阻擋不了。而汪小菲今年的流年是正義牌，要小心感情破裂而打官司，從今年10月到明年的流年則走吊人牌，是一個情感各方面容易受困、進退不得的流年，同樣要特別注意。

(中時新聞網)