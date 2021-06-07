年輕車友們騎車到彰139線大彰路20公里處的林蔭小徑偷偷車聚，還被路過眼尖民眾發現沒戴口罩。警方到場稽查時眾人雖趕緊把口罩戴上，但人數11人仍已經違反室外人數規定。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局昨天一天下來查獲4處室內群聚打麻將玩撲克牌，總計21人被開立稽查單，函送彰化縣衛生局裁處。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局昨天一天下來查獲4處室內群聚打麻將玩撲克牌，總計21人被開立稽查單，函送彰化縣衛生局裁處。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局昨天一天下來查獲4處室內群聚打麻將玩撲克牌，總計21人被開立稽查單，函送彰化縣衛生局裁處。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局昨天一天下來查獲4處室內群聚打麻將玩撲克牌，總計21人被開立稽查單，函送彰化縣衛生局裁處。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

不要群聚，別再講不聽。彰化警分局強力稽查避免違規群聚染疫，6日一天就查獲4起群聚玩牌、打麻將共21人遭開單；另外11名車友騎機車到139縣道大彰路車聚，統統沒人戴口罩，也遭開立稽查單，若衛生局認定違罰個別裁罰，11人罰鍰恐高達66萬元。

彰化縣長王惠美多次公開強調「你開打、我開罰」，再三透過媒體與直播，呼籲民眾停止非必要的室內室外社交聚會，並要縣民一起當糾察隊，看到有人沒戴口罩、或群聚打牌，直接撥打110通報，不必再到派出所製作筆錄。單是彰化警分局，最高曾單日接到150多通通報電話，轄下各分駐、派出所，平均一天都要處理十件稽查。

全台防疫第三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會社交活動，5日有眼尖民眾，在139縣道20K處林蔭小徑內車聚聊天，10多人竟然無人戴口罩，立即通報警方。

彰化分局快官派出所到場盤查時，車友雖已戴上口罩但仍違反室外人數規定，其中10人設籍彰化縣、另1人住台中市，警方現場開出11張稽查單，並依「傳染病防制法」陳報衛生局依權責裁處，若認定違規成立，每人罰鍰至少6萬元起跳，11人合計高達66萬元。

另外，單6日一天，彰化分局就接獲4件民眾檢舉群聚打牌，包含彰化市竹仔腳路、崙美路、彰南路及南郭路等4個處所，共計21人，員警到場發現各處所均查獲5人以上群聚打麻將或玩撲克牌，雖僅娛樂消遣、未賭錢，仍依《傳染病防治法》規定，室內群聚達五人，且非同屋之住戶，直接開立稽查單，函請彰化縣政府裁罰。

(中時 )