因應國內疫情升溫，長庚醫院為確保民眾安全的就醫環境，藉助資訊化推動「院內實聯制」，採QR code方式紀錄員工足跡，讓疫情防堵更加全面及有效率。

鑑於行政院5/19推出實聯制，讓民眾可用手機簡訊方式快速完成於店家、公務機關或公共場所的足跡資料，長庚醫院配合國家政策進一步運用資訊技術，各院區均於28日(五)全面實施QR code實聯制，讓員工及非受雇人員(如外包廠商、自聘看護、實習生等)在院內各單位即以QR code掃描紀錄其移動足跡，簡便又快速！

長庚醫院QR code實聯制操作僅需三步驟操作即可完成，人員開啟「行動長庚」APP，掃描QR code即可完成足跡紀錄，全程時間不到三秒即可完成操作。

相較於一般足跡紀錄的問題，長庚醫院藉助本身資訊化的優勢，從規劃到執行就採全資訊化建置，結合院內全場域的wifi及手機的普及，讓各類人員在各情境均可採用APP掃描，完全避免紙筆的接觸，並提升足跡紀錄的完整正確。另更考量人員個資疑慮，採嚴謹的權限管控僅於疫情調查時才可查閱，讓所有人員在安心及便利的環境，全力支持該項政策。

未來，長庚醫院將不吝分享相關經驗給其他醫院或企業借境，讓疫情防堵的網絡更加緊密及落實，並也將持續藉資訊化讓疫情下的各項政策、作業更加完善及效率，提供員工及就醫民眾更為安全的環境。

(中時新聞網)