全台疫情拉警報，確診數飆破萬例，引起民眾高度恐慌，不少人配合政府在家防疫，網上也陸續傳出許多快悶壞的哀號聲。一名林姓網友在臉書分享遛孩防疫戰車照片，立刻掀起熱議討論。

一名母親出動防疫戰車出門遛小孩。（照片/取自 林姓網友 臉書）

一名林小姐（5）日在臉書寫道「戰車派上用場~孩子都悶壞了，防護罩弄好，出來買個早餐，領個包裹」，並附上4張圖片，照片中可見，一台平時用於露營手推車，裡頭坐著兩個戴著口罩的小朋友，外頭更用一塊透明塑膠布罩好罩滿。網友紛紛留言「真的是戰車耶」、「怎麼會有這種車，太強了吧，辛苦了！」、「哇！去哪弄這個裝備?太酷了！」、「感覺媽媽好累」、「偉大的媽媽」。

一名林姓網友出門買早餐、拿包裹，出動戰車溜小孩。（照片/取自 林姓網友 臉書）

林姓網友向《中時新聞網》記者表示，兩個小孩待在家防疫已三周，都快悶壞了，但擔心外面疫情，於是這台戰車剛好派上用場，沒想到推在馬路上超吸睛，連隔壁賣早餐老闆、路人情侶都問哪裡買?多少錢?

新光醫院家醫科醫師柳朋馳也提醒，防疫戰車雖可侷限小孩亂跑、亂摸機會，不過要特別注意使用前後消毒，若碰到其他物品或他人，反將病毒帶回家，因車裡空間不是完全密封，氣流還是有機會把病毒帶進去，較適合短程或有冷氣空間，並建議要配戴口罩。

(中時新聞網)