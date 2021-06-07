國內疫情嚴峻持續三級警戒，各地仍不時傳出戶外群聚事件；高雄市3男1女今晨近3時許，聚集在三鳳宮廟埕前大聲喧嘩，半夜擾人清夢，警方獲報到場，只見4人戴著口罩站在車旁聊天，警方盤查時，發現車中副駕駛座上有一只裝有毒品殘渣的K盤，將4人帶回採尿，訊後依違反毒品危害防制條例罪函送法辦。

高市三民一分局三民派出所警方今天凌晨近3時許，接獲民眾報案，指稱三鳳宮前有男女聚集大聲喧嘩，警網趕抵現場，發現張姓男子（30歲）和2男1女的友人戴著口罩站在未熄火的自小客車旁聊天；4人聲稱，是一對夫妻在吵架，對方吵完架已走遠，並非他們在場大聲喧嘩。

警方盤查4人身分，在自小客車副駕駛座上發現吸食K他命用的K盤，現場林姓女子（20歲）坦承K盤是她所持有，警方將4人一併帶回，採尿送驗，由於5人才算群聚，警方訊後僅依違反毒品危害防制條例罪函送法辦。

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(中時 )