大陸出口數據遜預期，A股7日半日收跌。上證指數窄幅震盪，最多升8點，漲幅為0.24％，高見3,600點；最多跌9點，跌幅為0.28％，低見3,581點，半日收報3,584點，跌7點，跌幅為0.21％，成交額為人民幣（下同）2,854.7億元。
香港信報報導，深成指7日走低，最多跌110點，跌幅為0.74％，低見14,760點，半日收市報14,770點，跌100點，跌幅為0.67％，成交額為3,408.13億元。
滬深300指數收報5,246點，跌35點，跌幅為0.68％；創業板指數收報3,204點，跌38點，跌幅為1.19％。
各類股個別發展，煤炭股升逾1％；石油、電力、化工股靠穩；金融、鋼鐵、有色金屬、房地產、水泥股偏軟。
大陸海關總署公布，5月份以美元計價，出口年增27.9％，進口升51.1％，均遜於市場預期；貿易順差455.3億美元，跌26.5％。
(工商 )
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