中國央行深圳市中心支行行長、國家外匯管理局深圳市分局局長邢毓靜表示，粵港澳大灣區可按照先易後難順序，推進「單一通行證」跨境監管試點，並以數位人民幣為載體，推出資本項目可兌換跨境沙盒試點。

瞭望周刊引述邢毓靜表示，以深圳與香港率先開展跨境監管試點，條件較為成熟，深港監管部門對於沙盒監管有共識與基礎，深港多個金融監管部門在多次交流中表現出開展跨境沙盒監管的意願。

邢毓靜指出，特定金融業務可從共識廣泛的金融科技入手，逐步拓展到灣區居民金融服務需求領域，最後覆蓋所有金融業務。試點範圍可逐步從合格金融機構拓展到全部金融機構。

此外，在投資者適當性管理框架下，探索針對跨境金融服務需求強烈、風險可控的市場主體，使用數位人民幣載體在深港間開展資本項目可兌換試點，一方面透過數位人民幣的便捷支付特性，加快推動資本項目可兌換和人民幣國際化，另外一方面以數位人民幣的智慧合約、實時交易數據監控功能，有效防控風險。

(工商 )