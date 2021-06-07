汪小菲日前在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，氣得老婆大S（徐熙媛）單方面宣布離婚，讓這段10年婚姻投下震撼彈，其實大S敢愛敢恨、有話直說，她日前則在陸綜吐槽汪小菲很沒品，直指老公控制不了自己的情緒、一暴怒就牽扯別人。

由於大S與汪小菲近日爆婚變鬧得滿城風雨，就有網友翻出兩人在2018年登上夫妻真人秀《幸福三重奏》的互動片段，大S與汪小菲在餐桌前邊吃飯邊談心，大S就分析老公：「你很善良，但是你很沒品」，汪小菲好奇想知道原因，便追問：「怎麼說？我聽聽」，大S接著就吐真心話，犀利剖析老公個性「你控制不了自己的情緒，你冷靜不下來，你很容易暴怒，暴怒你就牽扯別人」。

儘管汪小菲無奈說出自己的難處「讓你天天跟著那麼多餐廳、好幾千人，每天你能淡定下來？」大S仍冷靜說「我可以」，她以自己的拍戲工作為例，劇組要求她下水、上天、換裝、卸妝她都照做，大S認為，她是演員服務觀眾，汪小菲身為餐廳管理者、服務食客，兩人沒有什麼不同。

大S與汪小菲在2018年曾登上夫妻真人秀《幸福三重奏》，公開小倆口私下互動的真實面。（圖／取材自騰訊視頻幸福三重奏微博）

小倆口在節目中也曝光兩人的相處實況，汪小菲驚訝大S做甜點已經放了砂糖、還要再放糖粉，忍不住在旁嘮叨碎念，激動質問大S：「放了砂糖還要放糖粉？看來甜點真得少吃」，惹得大S直接怒瞪，汪小菲當場倒退好幾步，也讓外界見識到大S私下霸氣的一面。

(中時新聞網)