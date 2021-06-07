67歲「資深」迷魂盜黃美万，長年在台北市萬華區搭訕老翁邀性交易，再趁機下藥洗劫，多次遭到判刑。黃婦去年11月間，鎖定另名行動不便的男子，不顧對方拒絕，仍強硬拉扯害男子跌倒，又遭台北地院依剝奪他人行動自由罪判刑9月，可上訴。

判決指出，黃婦去年11月9日凌晨3時許在街上尋找目標，見1名酒醉男子長短腳行走不便，上前邀約一同飲酒，男子拒絕，黃婦竟伸手阻擋不讓男子離開，還用力拉扯，想把男子拉進屋內，導致男子跌倒受傷，見男子仍不就範才離去。

警方接獲男子報案，循線查出犯嫌又是黃婦，將她約談到案。黃婦否認犯罪，辯稱是男子自己不慎跌倒，她因為手沒有力氣，才沒去攙扶男子。

北院勘驗監視器畫面，發現黃婦是主動找男子攀談，而男子跛腳行走，旁人很容易就能看出行動不便，黃婦卻仍拉扯害男子跌倒，過程長達數分鐘，因此不採信黃婦辯詞。

受害男子另還聲稱，案發後口袋內的2000元不翼而飛，懷疑是黃婦搶走，控告強盜罪，但因監視器並未拍到黃婦搶錢的動作，且男子也自陳當時因酒醉記憶不清，合議庭因此認為強盜罪嫌不足，最後僅依剝奪他人行動自由罪判刑。

黃婦累計已犯下6次強盜、2次竊盜、2次非法收費設備得利罪，除了本件強盜改依妨害自由判刑，另有部分被判3月至8年10月不等徒刑，已上訴高等法院，2次竊盜罪因證據不足，一審獲判無罪，其餘則仍在北院審理中。

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(中時 )