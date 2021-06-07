徐若瑄新歌〈甩〉唱出自我覺醒的過程。（索尼音樂提供）

徐若瑄新歌〈甩〉唱出自我覺醒的過程。（索尼音樂提供）

徐若瑄（Vivian）之前為了廣告秀出驚人「川字肌」變身「川姐」，令人驚嘆，並在廣告中獻聲受到矚目，於是和金曲製造機JerryC一起將廣告曲發展成完整新歌〈甩〉，該曲由徐若瑄填詞，將她靠毅力苦練兩個月、再現「川字肌」的生活態度放入歌詞，透過歌曲激化每個人心中的搖滾魂。目前人在新加坡的她，心繫台灣新冠疫情，時常透過官方粉絲專頁向前線醫護加油打氣，同時分享自己宅在家的生活日常。徐若瑄說：「在現在這個時代，健康跟運動已經是一種時尚，也是非常重要的一件事情，運動的時候聽這首歌還滿合適的，趕快輸入你的運動歌單，收藏這首歌吧。」

徐若瑄雖在新加坡，也因為封城都待在家中，她透過網路分享防疫生活，在家中除了照顧寶貝兒子Dalton和家人，並邀請大家在防疫期間跟她一起走出情緒黑洞，甩開煩惱，享受糾結的感覺，她表示：「找事做就對了，忙可以分心，在家耍廢也可以很搖滾。」近日全球疫情仍然嚴峻，台灣與新加坡都面臨新一波的挑戰，徐若瑄也心繫台灣的疫情，透過網路為前線的醫療人員打氣，更主動打電話給好友賈永婕，參加愛心便當計畫，以行動力挺醫護人員。徐若瑄溫馨向醫護打氣「感謝最辛勞的醫護英雄們，但守護大家的同時，也請一定要把自己照顧好，吃飽、休息好，才有好的抵抗力。抗疫艱難，時間難熬，掛念也掛心在台灣的大家，我們都要好好的。」

〈甩〉是徐若瑄將前段時間苦練「川字肌」的生活態度「人生想要過著怎樣的線條，是一種自我覺醒的過程」寫成詞，整整兩個月，她嚴格要求自我，徐若瑄說：「我是一旦決定了一件事，不管有多困難我都會努力排除萬難，咬牙把它做完的人。」因此，她將這樣的人生觀應用在工作、家庭、生活甚至是健身上，用堅定的毅力去克服每一個挑戰。〈甩〉的曲風以日式龐克搖滾，融合歐美重金屬，讓人一聽忍不住想跟著音樂一起動起來。〈甩〉8日數位上線，同日晚間十點與那那大師及神秘嘉賓一起直播聊新歌，請鎖定徐若瑄官方IG帳號。

(中時 )