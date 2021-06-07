基隆市政府於中正區中正路市府大樓預定地成立社區篩檢站。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌指出，這處篩檢站將由基隆長庚的醫護人員進駐。（陳彩玲攝）

基隆市政府於中正區中正路市府大樓預定地成立社區篩檢站。（陳彩玲攝）

基隆市政府於中正區中正路市府大樓預定地成立社區篩檢站，使用彰化基督教醫院、台灣綠色立委聯盟捐贈的「正壓篩檢艙」，進行作業，將於下午1點半啟動，前2天先以快篩進行測試，未來主要做PCR檢測，檢驗量能一天可達500人。

基隆市長林右昌指出，「正壓篩檢艙」是彰基為了因應疫情所開發，造價約100萬元，採用最新的正壓隔離採檢艙，具有獨立與安全性，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作，他說，這座篩檢站可以讓醫護人員不用再穿「兔寶寶裝」，裡頭有冷氣、消毒等設備，人員活動上能更加舒服、便利。

林右昌說，這處篩檢站將由基隆長庚的醫護人員進駐，包括後續的檢體後送及檢測等相關行政工作，醫師公會也會協助篩檢站運作，要特別感謝彰基、綠盟，以及基隆市醫師公會理事長王正旭等人，將防疫利器引進基隆。

彰化基督教醫院長陳穆寬表示，彰基在疫情一開始就決定打造活動篩檢艙，很高興能夠提供給基隆的醫護人員，建立一個更舒適、更安全的篩檢環境，這次看到基隆將篩檢站的報到區、待檢區、等候結果區及後送區等動線規劃得有條不紊，就能知道這座城市防疫有成。

基隆長庚醫院長賴旗俊提及，篩檢站將於今天下午1點半開始啟用，前1至2天會先以快篩進行測試，未來會以PCR檢測為主，檢驗量能一天可達500人，上午250人、下午250人。

(中時 )