中國人行5月31日宣佈，為加強金融機構外匯流動性管理，自2021年6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至7%，此為人行2007年5月以來首度調整外匯存款準備金率，顯示出人行防範人民幣匯率短期快速升值。相對於人行阻升動作，台灣央行在外匯市場則強調4大措施，包括：大額交易即時通報制度、加強遠匯實需原則查核、督促外匯指定銀行加強匯率風險管理，以及加強外匯業務專案檢查，維護外匯市場紀律。

台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以27.67元開盤，升值5.1分，但隨著台股跌深，新台幣匯價升幅縮小，盤中最低匯價為28.707元仍較上周五升值1.4分。

據央行統計，至6月4日收盤，今年以來人民幣兌美元升值2.08%；而新台幣兌美元升值2.84%。央行指出，近年國際短期資本大量且頻繁移動，已取代國際貿易或經濟基本面，成短期左右匯率變動主要因素。為避免短期國際資本大量移動對我國外匯市場的干擾，央行在必要時採取「逆風操作」維持外匯市場秩序，以緩和匯率的波動幅度，並增進外匯市場效率。新台幣匯率動態穩定，有助國內經濟長期穩健發展。

(時報資訊)