市場暫時淡化美國聯準會可能提早升息疑慮，7日日股開高，日經指數早盤一度上漲1%逼近4周高點，但受獲利回吐賣壓，晨盤暫收29,005.88點，上漲64.36點或0.22%。同時，在早盤中曾創下兩個月盤中新高後，東證指數收1,958.84點，跌0.35點或0.02%。

4日，美國數據顯示，美國5月非農就業人數增55.9萬位，低於市場預估值65萬。市場解讀為，美國聯準會暫時應不會提前縮減現有量化寬鬆政策。

三菱日聯摩根士丹利證券認為，日經漲到兩萬九以上，獲利回吐賣壓相當沈重， 日股奮力想要跟上美股上漲腳步。

科技族群上漲，電子零件製造商Ibiden漲 4.2%，TDK也漲2.8%。

全球現在一片看好下，航運類股漲2.5%至10年新高，同時，日本郵船也創下12年新高價位。同業川崎汽船漲4.2%，商船三井也漲2.4%。

另外，因全球景氣復甦而受益的鋼鐵族群，2021年股價因此大幅上漲，目前也出現賣壓。鋼鐵類股大跌4.3%，日本製鐵跌5.3%，JFE控股跌6.4%，神戶製鋼跌4.8%。

日前因疫苗接種率增加，股價也跟著上漲的百貨業者，早盤也走弱。高島屋百貨跌2.4%，三越伊勢丹也跌1.7%。

銀行族群跌1%，受美國公債殖利率因美國就業數據不如預期，一度來到最低點所影響。不動產投資信託（REIT）表現亮眼，東京證交所REIT指數漲0.5%，並衝到15個月新高。

(時報資訊)