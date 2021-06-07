太平警分局新平派出所為降低值班員警與民眾交叉感染之風險，添購「窗口式雙向對講機」，大大提升效率及減少飛沫傳染。（台中太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「小小的貼心、大大的保障！」新冠肺炎疫情嚴峻，為保護基層員警健康，太平警分局新平派出所為降低值班員警與民眾交叉感染之風險，除建構民眾洽公諮詢隔離窗檯外，近日在所長林育正巧思下，添購「窗口式雙向對講機」，無論是洽公諮詢、公文書領取、受理案件，均在防疫上大大提升效率及減少飛沫傳染。

近來疫情感染尚未控制，不明傳播連結甚多，警察機關也是防疫總動員，除協助稽查取締外，本身的防疫措施也要滴水不漏，降低機關內部群聚感染的風險。太平警分局新平派出所所長林育正近日在派出所觀察，所內大致依規定分艙分流，隔離措施、定期消毒也完成，但總感覺缺少些什麼。

在員警隔著隔板受理民眾案件時，發現警民在溝通對話上，常常不是聽不見，就是要拉高音貝，確實有些不便之處，靈機一動遂上網找到窗口式雙向對講機，雖即添購，讓同仁以對講機與民眾答詢，洽公完畢再以酒精消毒，保護警民健康，防疫再進化。

所長林育正表示，為民服務是警察的任務之一，保護第一線同仁安全也是目前防疫戰的重心，如何以最少的花費換得最大的效果，目前初步以針對為民服務、民眾洽公或受理單純案件為主，敏感性案件警方仍會在適當處所為之，以維護民眾權益。

(中時 )