民進黨立委黃世杰(吳家豪攝)

行政院上周宣布紓困4.0上路，勞動部也釋出「安心即時上工」職缺。但民進黨立委鍾佳濱等人今日召開線上記者會指出，許多沒有勞保的打工族並未符合上工的資格門檻，很多學校社團老師也成無保孤兒，不但紓困沒著落，又不能申請勞動部職缺，政府應該盡快調整協助。

今日除鍾佳濱外，包括民進黨立委伍麗華、江永昌、吳琪銘及黃世杰等人出席參與記者會。

鍾佳濱指出，紓困4.0雖針對補教、安親班的全職員工，提供業者一次性損失補償，以及受僱者薪資補貼。但像是學校社團指導、課後輔導或者是運動教練，這類在學校兼職，收入採勞務報酬而非正式部門給付，而本身又無職業工會納保者，不但沒有獲得紓困，且又因具工作能力，不適用社會救助，以致生活無著。

鍾佳濱說，勞動部的「安心即時上工」方案，提供「以工代賑」的就業機會，但卻要有過去一年內曾經投保的資格門檻。有許多非典型就業者因為收入不穩定，選擇不投保，以致現在被屏除在外，求職無門。

鍾佳濱表示，目前離島和原鄉地區的「安心即時上工」就業機會，可不受「過去一年內曾經投保」的限制，建議這個開放這個彈性，讓全國適用。

伍麗華指出，原住民常見的族語教師、校隊教練等教育兼職非典型勞工，因為沒有勞保身分，導致兼職工作無法進行，但又不能參加安心即時上工計畫，希望相關部會能研擬協助。

江永昌建議，課後才藝老師、社團老師或健身教練，若能拿出學校聘書或是各級學校開立聘僱證明，勞動部應該盡量從寬認定，不要便宜行事，只看過去投保紀錄，導致這些需要幫助的非典型教育從業者的「安心即時上工」就業計畫資格被剝奪。

吳琪銘說，許多學校的課輔或社團老師沒有保勞保，還有不少人是領現金，導致紓困4.0是看得到吃不到，希望教育部及勞動部可以正式這些教育輔導人員，將他們納入「安心即時上工」計劃。

黃世杰表示，三級警戒還要再持續實施，對教育產業衝擊會擴大，特別是未納保的時薪制教育從業人員，勞動部及教育部應趕快來研擬方案，看是要由勞動部放寬「安心即時上工」的申請條件，或是教育部提供線上教學機會等等，給予實質支援，讓他們能夠順利度過這次難關。

(中時 )