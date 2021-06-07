2021桃園鍾肇政文學獎長篇小說類別現正徵文至6月30日截止，採紙本投件且全文8萬字以上，總獎金高達100萬元，2名獲獎者可各獲50萬及獎盃，另單獨出版專書，桃園市文化局號召各路文學高手踴躍投件，寫下醞釀多時的大河長流故事，為社會沉默的角落發聲，讓好作品永傳不朽。

桃園市文化局表示，為傳承台灣國寶鍾肇政推動的大河小說，桃園鍾肇政文學獎自2017年起開辦兩年1次長篇小說徵件，歷年已徵選出《血樟腦》、《追音》、《再見雪之國》、《春靜》等4本優秀作品，2021年再度徵件，至6月30日截止，已進入倒數計時階段，邀請所有愛好文學的民眾寫下自己心中醞釀已久的生命長河歷程，或是為社會中沉默的族群書寫他們的島語故事，一起大顯長才，展現自己文采，爭取高額獎金。

桃園市文化局也說，今年度文學獎長篇小說類組徵選資格，不限定國籍，不限定題材，但須以繁體中文書寫，全文以8萬字以上字數為原則，獲獎名額為正獎2名，各獲50萬元獎金及獎盃一座，另單獨出版專書，報名方式一律採紙本寄送，填寫報名表、授權同意書，連同徵選作品一式6份、長篇小說類光碟2份寄至桃園市立圖書館總館，以郵戳為憑。

桃園市文化局提到，桃園鍾肇政文學獎長篇小說徵件簡章電子檔可從官方網站查詢下載，如有疑問也可電洽承辦單位聯經出版事業有限公司，或直接洽詢桃園市立圖書館。

(中時 )