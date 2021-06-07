周玉蔻開地圖炮？ 槓上黃暐瀚貼文罵雙面遭下架

媒體人周玉蔻今（7）日在臉書PO出一名國中老師投書媒體的截圖，內容以「發現黃姓名嘴...」為題，指稱該名嘴雙面、言論前後不一，周玉蔻也跟著批說，險惡、毒辣、兩面手法。 此舉引來資深媒體人黃暐瀚親自留言回應，坦言在台灣想不問顏色評論，還真的滿難，並表示，「少點對立，台灣會更好」。

針對周玉蔻臉書PO文，黃暐瀚除親自留言回應外，也將該內容貼在自己的臉書。他表示，有位國中老師投書稱看到他在三立的政論節目中，感謝駐日代表謝長廷，感動日本疫苗來台灣，然後又轉身到中天去「不屑」這批疫苗，意指他是「兩面人」，上不同節目，說不一樣的話。

「坦白說，在台灣，想不問顏色評論，還真的滿難。」黃暐瀚指出，最近這陣子，他因為公開說要打國產疫苗、公開說謝謝日本給台灣疫苗，甚至公開感謝謝長廷大使，已經被「部分網友」罵到臭頭，沒想到回過頭來，又要被「另外一部分的網友」罵他兩面人、假好心。

周玉蔻PO國中老師投書稱「黃姓名嘴」雙面，黃暐瀚親自留言回應。（圖／摘自周玉蔻臉書）

看了該國中老師的投書，黃暐瀚說，不知道該老師看到的「中天」節目，是不是他本人去錄製的節目？並附上相關影片連結，讓大家評斷有沒有「不屑」日本疫苗？有沒有感謝日本？有沒有肯定謝長廷大使？

黃暐瀚強調，講了什麼自己最清楚，那個報紙投書的文字是說，他在不同電視台講不一樣的話，那就請大家點開看看，有沒有在自己的臉書、廣播感謝完日本後，又跑去中天，變成不屑日本？不屑謝長廷大使？不屑這批疫苗？

(中時新聞網)