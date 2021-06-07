Dragon Beauties小龍女心璇認真挑戰互動遊戲，希望大家在家也能簡單動一動。(味全龍提供)

新冠肺炎疫情全國警戒，全民落實居家防疫，但也容易讓人悶壞。日前味全龍推出「疫情相挺 從我做起」防疫影片，為繼續鼓勵民眾落實居家防疫，味全龍球員黃柏豪、李凱威和郭天信，和Dragon Beauties小龍女心璇跟Chris體驗互動小遊戲Active Arcade，並邀請球迷朋友們周末一起挑戰，只要將挑戰分數截圖上傳至官方粉絲團活動貼文下方，就有機會獲得球員和啦啦隊員的親筆簽名球！

日前味全龍「疫情相挺 從我做起」防疫影片，由球員們代表感謝每一位堅守崗位的防疫英雄，呼應魏應充創辦人回饋社會的理念，獲得各界熱烈迴響。為繼續與民眾一起共同防疫，味全龍派出許久不見的黃柏豪，以及李凱威、郭天信3位球員，Dragon Beauties小龍女則派出心璇跟Chris 2位啦啦隊員，邀請球迷朋友們一起挑戰居家運動。

球團指出，去年二軍全壘打王黃柏豪終於傷癒歸隊，日前已在二軍上場比賽，許多球迷期待他早日升上一軍，因此先邀請他參與遊戲亮相。黃柏豪表示，防疫期間，大家還是要盡量減少外出、落實居家防疫，他也會多待在室內努力自主練習，希望能早日升上一軍，展現長程砲火。

球迷朋友們只要使用iPhone類載具，到App Store下載Active Arcade遊戲，選擇基本款Reaction，站在螢幕前面，根據畫面指示完成動作即可得到分數，不僅可以趁機活動筋骨，還能考驗反應能力。小龍女Chris說，一開始看別人玩，還以為很簡單，沒想到親自體驗後並不簡單，不僅考驗反應能力，還真的可以運動，最近防疫期間不能外出，也能藉此在家輕鬆動一動。

周末不能外出，球迷朋友們不妨來挑戰，想挑戰黃柏豪、李凱威、郭天信，請上味全龍官方粉專；想跟Dragon Beauties小龍女心璇跟Chris挑戰的粉絲，則請上小龍女官方粉專。只要在11日晚間24時前至活動貼文下方，截圖上傳挑戰影片，就有機會抽中球員或小龍女的親筆簽名球。

味全龍持續呼籲球迷們「疫情相挺 從我做起」，落實自我居家防護、減少外出，共同為防疫努力，並期待早日復賽，回到球場團聚。

(中時新聞網)