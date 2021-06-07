高北里長白銀堂說，該里住戶有400多戶，其中有100多戶使用地下水，前一陣子全台乾旱，連地下水也抽不到。（議長張清照服務處提供）

台中市剛解除「供5停2」的限水措施，但海線偏遠地區仍然缺水。台中市議會議長張清照說，清水區高北里100多家住戶原本使用地下水，但因地下水用罄，已兩個多月無水可用；7日上午特與高北里長白銀堂及市府相關單位到現場會勘，積極協助住戶裝設自來水。

高北里長白銀堂說，該里住戶有400多戶，其中有100多戶使用地下水，前一陣子全台乾旱，連地下水也抽不到，這100多戶無水可用，不僅叫苦連天。住戶每天設法到外面提水，一天要提水好幾趟；年紀較大的長者特別吃不消，請議長張清照協助爭取裝設自來水。

張清照今天上午邀集市府經濟發展局人員到現場會勘，白銀堂帶著張清照等一群人，實地走訪查看高北里多處，原本的抽取地下水井的相關設施，因為抽不到水，已停止運作二個多月了，讓附近居民無語問蒼天。

張清照指出，缺水問題很大，使用地下水不是長久之計，裝設自來水才能徹底解決問題，他要求經發展與水公司盡全力協助這些住戶裝設自來水；不能讓高北里的鄉親無水可喝。

經發局表示，該局會協助處理，先請里長協助彙整住戶相關資料後，經發局再請自來水公司規劃裝設管線的路線並評估所需經費；將儘速協助解決民眾的飲水問題。

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(中時 )