國內疫情嚴峻，醫護站在第一線緊緊守護台灣健康安全，為感謝醫護人員勇敢和奉獻，各界捐贈物資也如潮水般湧進前線醫院。部立豐原醫院服務台志工張麗淑特地捐贈1000個愛心便當，為第一線防疫人員加油打氣，她說：「醫療，我是不懂，但感謝一定要表達出來，不然會內傷。」

豐原醫院在疫情期間接到許多機構團體、在地商家、立委民代物資捐贈，包括富宇慈善基金會捐贈100萬元直接購買防疫物資、唐氏症基金會捐贈全院粽子及魚丸湯料理包。

其中，志工張麗淑平時以熱情服務民眾，這次為感謝豐醫醫療人員，特捐贈1000個愛心便當，為第一線防疫人員加油打氣。張麗淑說，「醫療，我是不懂！但是，感謝一定要表達出來，不然會內傷，送1000個便當給豐醫，一來是用行動支持並感謝他們，二來又可以支持在地餐廳的經營，大家都好！」

張麗淑表示，對於日以繼夜、無私奉獻守護台灣的防疫英雄多一些鼓勵，少一些政治鬥爭，齊心防疫，台灣一定會成功的；千個滿滿愛心的便當，不僅暖胃更是暖心，讓豐原醫院的全體醫療人員，帶著更多正能量，持續守護大豐原地區的健康。

(中時 )