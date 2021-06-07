為讓確診者不會因若採檢確診，要立即被送醫隔離，家中經濟可能陷入困境而降低採檢意願，新竹市長林智堅7日宣布，即起只要設籍竹市或有居住事實者，於近日爆發群聚感染的科技廠「相關廠區」的從業工作者，到竹市任一「社區篩檢站」採檢，若不幸確診，將立即提供5000元防疫慰問金。

林智堅指出，「竹竹苗防疫作戰聯盟」現階段的重點防疫工作，是要盡快阻斷傳播鏈，即日起，呼籲只要是設籍竹市或有居住事實者，於相關廠區服務的從業者，務必主動前來篩。而「相關廠區」從業者，不侷限於京元電、超豐、智邦等3家廠區人員，市府會擴大認定，有相關疑慮者都會納入認定。

若最後不幸確診，將提供5000元慰問金，降低對民眾生活影響，盼鼓勵民眾主動赴社區篩檢站採檢，也降低5大醫院醫療負擔。

林智堅說，他昨天與中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳通話後決定，因應苗栗科技廠群聚案，市府將對設籍竹市、或有居住事實的廠區從業人員，透過社區篩檢，及早找到社區中潛在確診者，予以醫療協助，且透過疫調、匡列居家隔離者，阻斷病毒傳播鏈。即使快篩陰性者，也應持續健康關懷且要求自主健康管理。

即日起，新竹市已設立的社區篩檢站，開放設籍竹市、或有居住事實的苗栗電子廠從業者免費篩檢。篩檢預約窗口預約電話03-5355175，預約專線服務時間每日上午8點至下午5點。

另，位於竹苗縣市邊界的香山社區篩檢站如火如荼設置中，預計本周啟用，持續「竹竹苗防疫作戰聯盟」區域防疫工作，堅守竹竹苗防線。

衛生局同時指出，竹科專案篩檢站2天來已篩檢1825位移工，昨天有8人快篩陽性，其中5人PCR陽性確診，今天預計將再為989位移工篩檢。

林智堅也強調，竹市只要「疫苗來了就打、打完再要」，今起竹市3區衛生所成立「疫苗服務隊」，將前進社福與長照機構，為超過600位中重度失能、生活無法自理的住民施打疫苗，預計今全數施打完成獲配的600劑疫苗。

(中時 )