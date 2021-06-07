疫情延燒，原訂於7月29日至8月2日在台北世貿一館舉辦的「2021第二十一屆漫畫博覽會」，因受新型冠狀病毒影響，經過主、協辦單位的審慎評估後，決定忍痛停辦今年第二十一屆漫畫博覽會。這也是漫博首度停辦連續2年。

官網指出，對於本屆展會不得不停辦的結果及所造成的不便，深感抱歉，敬請各位包容與諒解，並向漫迷呼籲「也感謝您一直以來對漫畫博覽會的陪伴與支持！期待明年台北國際動漫節及漫畫博覽會再相見！」

漫畫博覽會自1995年舉辦，原為兩年一度的活動，在2003年改為每年舉辦，但因碰上SARS疫情宣告取消當年度的活動，自2004年開始一年一度舉辦至今，固定於暑假登場，活動天數5至6天。近年總參觀人次平均突破50萬。舉辦22年以來，實體活動因SARS疫情停辦1次，因新冠肺炎疫情取消過2次。

去年漫博宣布停辦實體活動後，仍有續辦線上活動。其承辦單位揆眾展覽事業股份有限公司去年則曾以原定漫博檔期，舉辦 「2020台北國際ACG博覽會」。

(中時 )