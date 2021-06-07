七國集團（G7）達成公司稅歷史性協議，同意全球公司稅稅率至少為15％。花旗集團指出，為了吸引直接投資，稅收優惠協議或者豁免應該仍會存在，鑑於全球最低稅率設在15％，預計出口商可能因為跨境貿易的特性而面臨更高風險。

路透引述花旗最新報告表示，大多數A股上市公司來自大陸的營收佔比更高，因此整體來看面臨的稅率上調風險要低於H股上市公司。花旗對港股的偏好由高到低依次是創科實業、建滔積層板、申洲國際、中國聯塑和海爾智家。對A股的偏好依次是歐派家居、億聯網絡、美的集團和廣聯達。

G7日前達成協議指出，將從亞馬遜和谷歌等跨國公司壓榨出更多資金，並減少其將利潤轉移到低稅率離岸避稅天堂的誘因。G7支持將全球最低企業稅率設定為至少15％，此後可望有數千億美元流入因疫情而左支右絀的各地國庫。

花旗指出，出口排名前列的創科實業、德昌電機、偉易達、中航科工和互太紡織在2021年享受的最低有效稅率在8～12％，預計未來面臨的有效稅率將逐漸上升，東協等新興市場國家的巨額生產設施投資則能享有稅收豁免。

(工商 )