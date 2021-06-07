防疫、網購商機拉抬，軒郁國際（6703）、美吾華(1731) 、懷特(4108) 5月營收躍進。 其中，懷特生技因「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」的處方新藥「懷特血寶凍晶注射劑」需求增強，5月業績年成長57.46％；美吾華也在新品助力下，5月營收較去年同期成長40％。

此外，軒郁國際因自有品牌電商平台iQueen愛女人購物網業績增長，旗下保健產品夜酵素及益生菌為新普利之主力產品業績年增約3成，5月營收1.1億元；前5月營收5.31億元，年增加14％。為支援防疫能量，軒郁宣布捐贈三軍總醫院包含防護衣、防護面罩及醫用手套等防疫物資，與第一線醫護人員攜手一同抗疫。

軒郁國際108年11月併入保健食品公司新普利為旗下百分百子公司，以美容、保健，雙生技引擎驅動未來成長的生技品牌集團。因應疫情，軒郁國際股東會將延期召開，但董事會先前已通過每股將配發7.5元現金股利，發放日將不受影響，預計仍於8月底前發放，將待決議後公告配發日。

(工商 )