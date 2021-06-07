彰化縣疫情嚴峻，北斗警方為管制市場人流，降低群聚染疫風險，針對傳統市場周邊有違規設攤部分，依據道路交通管理處罰條例，予以勸導。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣警察局也在市場周邊裝設球型監視器，以監看菜市場周邊人流，在人流義常聚集的時候，能機動派遣警力快速至現場宣導、勸阻。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

新冠肺炎疫情嚴峻，政院宣布３級緊戒嚴至28日，各級學校停課也延長到暑假，而彰化縣為中部疫情最嚴峻縣市，南彰化目前僅剩北斗鎮無確診者，警方大力加強稽查量能，短短幾天開出103張勸導單，更利用警車佔領市場周邊容易違規擺攤聚集的路段，嚴守南彰化最後一塊「淨土」。

彰化縣疫情嚴峻，北斗警方為管制市場人流，降低群聚染疫風險，針對傳統市場周邊有違規設攤部分，依據道路交通管理處罰條例，予以勸導，並於6月10日開始執行違規告發，不僅這樣，警方還派出以警車佔位的方式，佔領空間遏止民眾違規。

北斗警分局表示，日前縣長王惠美指示，針對傳統市場周邊道路的流動攤販加強取締，必須落實到「清零」，因此派員加強勸導、驅離，並規劃編組警力手持大聲公、標語沿途實施勸導、希望能控制菜市場周邊人流，但大批警車常駐市場周邊，也讓附近居民恐慌，以為有重大刑案，但在了解過後紛紛給予支持。

北斗警分局說，彰化縣警察局也在市場周邊裝設球型監視器，以監看菜市場周邊人流，在人流義常聚集的時候，能機動派遣警力快速至現場宣導、勸阻，而宣導到10日後，將會依「道路交通管理處罰條例」規定告發，也呼籲民眾能共體時艱，主動積極配合，減少人流降低染疫風險。

(中時 )