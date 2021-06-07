行政院今宣布防疫三級警戒延長至6月28日，各級學校停課延到暑假，北市府教育局表示，各校在線上會議都有討論成績比例或採用何種實作評量方式；至於夏令營、暑期社團活動7月不開，7月中將視情況決定8月是否開放。

北市副市長蔡炳坤表示，活動是否停辦都是跟著中央三級警戒措施，社團活動的性質有些也可以改採線上方式，至於畢業證書如何發放，蔡炳坤說，可以改用寄發的方式，學生權益不會受到影響。

北市教育局副局長陳素慧表示，中央宣布停課至學期結束，各校將取消實體期末考試，並改為多元評量方式，例如考口說、交心得或專題報告；學期成績計算方式，可調整考試次數、例如期末成績不計入，或降低期末考及各次考試的占分比例，例如調低期末考分數比重。

家長關心暑期輔導、暑期社團活動及夏令營等活動，是否將正常辦理，陳素慧說，目前學校暑期輔導及重補修改線上，夏令營7月不辦，8月是否開放，將視疫情狀況，若開放則在7月上旬或7月中受理報名。

(中時 )