好萊塢女星布麗拉森(Brie Larson)2015年以《不存在的房間》，勇奪奧斯卡影后，因此在演藝圈打開知名度，但真正讓她爆紅的，是2019年被漫威影業相中出演超級英雄《驚奇隊長》，成為全宇宙最強大的女子，布麗拉森在片中穿著驚奇隊長制服，展現了堅毅卻沒凸顯身材，但近日她豔陽下大解放，黑色比基尼照曝光，但有別於其他女星，布麗拉森身材的亮點，並非車頭燈。

跟所有飾演超級英雄的演員一樣，只要繼續演下去，充滿力與美的身材就得hod住，像飾演「金鋼狼」的休傑克曼，忌口加瘋狂健身的日子，一撐就是10年，身為漫威宇宙新階段戰鬥主力的「驚奇隊長」布麗拉森，社群帳號上大多是她的健身日常照，但這大多展現汗水而不是女人味，直到昨天她貼出一張放鬆照，布麗拉森的夏天到了，在池畔換上了黑色比基尼，鍛鍊成果也得以見客。

照片中，布麗拉森在泳池畔伸展雙腿坐著，隨興放下一頭金髮，仰頭閉眼享受著日光浴，她身上穿著黑色比基尼，散發滿滿的夏日風情，也讓她隊長制服下的真實身材曝光，通常比基尼照的亮點都是有料的雙峰，但比起胸部，布麗拉森精實的手腿線條，以及毫無贅肉的緊實腹部，讓人驚呼是完美的力與美示範。

事實上雖然好萊塢受到新冠肺炎嚴重影響，但還是盡可能在安全防疫的情況下，多少推進一些進度，《驚奇隊長2》開拍在即，布麗拉森也嚴陣以待，近期在IG不斷曝光她的健身進度，日前還貼出一段短片，是嬌小的她，在教練的鼓勵下，做出單手引體向上，完成後連她自己都興奮轉圈，可以想像難度有多高，也證明大家的「驚奇隊長」，準備好回歸了。

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(中時新聞網)