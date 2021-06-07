據陸媒報導，天貓超市發現，自5月進入荔枝季，在荔枝熱銷的同時，醬油銷量也開始增長，其中廣東地區醬油銷量增長高達138％！「荔枝＋醬油」，大陸網民形容這是奇怪的CP（couple，配對）。

據《時代周報》報導，廣東地區有10％的使用者是醬油和荔枝一起下單的，同時，下單「荔枝＋醬油」前五名的地區分別是廣州、上海、北京、佛山、東莞。

其實，甜的水果鹹著吃，這種吃法早已流行在潮汕、福建一帶。「荔枝蘸醬油」雖然被稱為「黑暗料理」，但每年還是吸引了無數好奇的人親手嘗試。

為了讓酸甜水果的口感層次更加豐富，有專業的老饕認為，選擇釀造醬油而不是配製醬油，氨基酸態氮建議選擇不低於1.2克／100毫升的生抽，少量蘸取食用可以讓荔枝口感更佳。

除了荔枝之外，廣東人還熱衷於用鳳梨、楊梅蘸醬油。但這種極端又刺激的味道並不是所有的老廣都能接受。不少廣東人也不解，「荔枝這麼清甜，跟醬油搭配在一起，黑暗得不行。」

(旺報 )