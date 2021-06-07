受疫情傷害最多的英國最低薪資的工人，預計在今年稍晚失業率上升時，將最有可能受到影響。

研究生活水準的智庫單位Resolution基金會表示，大量低薪工人將從休假中返回工作崗位。而休假補助計畫將在九月結束，這將增加此類工人失業的風險。這些低薪工人集中在飯店等產業。

該研究顯示，薪資排名倒數後五名的工人，其失去工作或被解雇的風險，是薪資前五名工人的三倍。

Resolution基金會經濟學家Nye Cominetti表示，未來的風險巨大，低薪工人最有可能在今年稍晚預計的失業率上升浪潮中受到衝擊，此也可能導致更嚴重的就業不安定問題。而政府可以為低薪工人提供協助，為他們提供解決方案，例如提高工作時數的保證。

英國央行在上個月調整了第三季的失業率預測，來到5.4%的高峰。而英國財長桑納克(Sunak)此前將休假補助計畫延到今年九月底。

(時報資訊)